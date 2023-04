Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul italian Matteo Berrettini (22 ATP) s-a calificat luni in turul doi al turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-4, 6-2, pe americanul Maxime Cressy (40 ATP)Finalist la Wimbledon in 2021, Berrettini, care…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu-Ignatik s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului ITF de la Split (Croatia), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe letona Darja Semenistaja, cu un simetric 6-4, 6-4.Cadantu (32 ani, 219 WTA) a obtinut victoria…

- Tenismenul roman Nicholas David Ionel (20 ani, 229 ATP) s-a calificat in optimile de finala ale turneului challenger de la Istanbul (Turcia), competiție in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 73.000 de euro. In runda inaugurala, romanul l-a invins, marți, 7 martie, pe spaniolul Oriol…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (7 ATP) s-a calificat in finala turneului ATP 500 de la Dubai, pe suprafata hard, dotat cu premii totale de 2.855.495 de dolari, dupa victoria surprinzatoare, in doua seturi simetrice, in semifinale, in fata liderului mondial, principal favorit, sarbul Novak Djokovic,…

- Jucatorul canadian de tenis Felix Auger-Aliassime (9 ATP, favorit nr. 4) a fost eliminat miercuri, in optimile de finala ale turneului ATP de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.855.495 de dolari, dupa ce a cedat surprinzator, in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-4, in fata italianului Lorenzo Sonego (67…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (7 ATP), proaspat castigator al turneului ATP de la Doha, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului ATP 500 de la Dubai, pe suprafata hard, in urma victoriei in doua seturi, 6-4, 6-2, in fata italianului Matteo Arnaldi (111 ATP). Fii la…

- Jucatorul canadian de tenis Felix Auger-Aliassime (8 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului ATP 500 de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 2.074.505 euro, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-2, 6-2, pe italianul Lorenzo Sonego (60 ATP). Fii la curent…

- Novak Djokovic scrie istorie la Australian Open 2023. Jucatorul sarb s-a calificat in finala competiției unde il va infrunta pe Stefanos Tsitsipas, caruia i-a transmis un mesaj haios la finalul meciului din semifinale. „Nole” a fost 373 de saptamani pe primul loc mondial și daca va caștiga turneul se…