- Novak Djokovic a recunoscut, miercuri, intr-un comunicat dat publicitatii ca a comis o "eroare umana, cu certitudine nu intentionata", declarand la sosirea sa in Australia ca nu a calatorit in ultimele 14 zile de dinaintea zborulului. Liderul mondial al tenisului masculin a precizat, de asemenea, ca…

- Novak Djokovic spune ca greseala pe formularul sau de imigrare cu privire la calatoriile anterioare inainte de sosirea in Australia a fost o „eroare umana" si „nu a fost deliberata". El considera ca participarea la un interviu dupa ce a fost depistat pozitiv la COVID-19 a fost o eroare de judecata.

- Novak Djokovic, cel mai bun jucator de tenis masculin, a recunoscut miercuri ca un document de calatorie pe care l-a prezentat oficialilor de frontiera australieni saptamana trecuta conținea informații false, deoarece autoritațile țarii continuau sa inves

- Liderul mondial risca in continuare sa fie expulzat de la Melbourne, chiar daca a ciștigat in instanța apelul depus impotriva deciziei de anulare a vizei sale. Ministerul pentru Imigrari din Australia a transmis ca are toate prerogativele pentru a-i anula din nou viza de calatorie a lui Novak Djokovic.…

- Autoritațile de la frontiera Australiei investigheaza daca Novak Djokovic a declarat in mod incorect in declarația pe propria raspundere privind Covid ca nu calatorise și ca nu va face acest lucru timp de doua saptamani inaintea zborului sau catre statul de la antipozi, aceasta dupa ce a fost implicat…

- Djordje Djokovic, fratele lui Nole, a precizat într-o conferința de presa ca Novak s-a întors pe terenul de tenis, liderul ATP antrenându-se în cursul zilei de luni. "Novak este liber. Acum câteva minute el s-a antrenat pe un teren de tenis. A venit în…

- Autoritatile australiene i-au anulat viza de intrare jucatoarei cehe de tenis Renata Voracova, care va trebui sa se intoarca in tara sa, a anuntat vineri postul public de televiziune ABC, pe fondul polemicii generate de decizia de a-i revoca permisul de intrare sarbului Novak Djokovic, liderul clasamentului…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara. Tenismenul a reușit sa obtina o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat. Novak Djokovic va ramane pana luni la…