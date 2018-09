Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovic, fost numar unu mondial, si japonezul Kei Nishikori se vor infrunta in semifinalele turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile reusite, miercuri, in sferturi, la New York. Djokovic l-a intrecut cu 6-3, 6-4, 6-4 pe australianul John Millman (29 ani,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka s-a calificat cu mare usurinta in semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a intrecut-o cu 6-1, 6-1 pe ucraineanca Lesia Turenko, miercuri, la New York, in doar 57 de minute. Osaka (20 ani, 19 WTA) a ajuns astfel in premiera in…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, care vizeaza un al 24-lea trofeu de Mare Slem, s-a calificat, marti, la New York, in semifinalele turneului US Open, dupa ce a dispus de Karolina Pliskova (Cehia), nu...

- New York, 5 sep /Agerpres/ - Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, care vizeaza un al 24-lea trofeu de Mare Slem, s-a calificat, marti, la New York, in semifinalele turneului US Open, dupa ce a dispus de Karolina Pliskova (Cehia), numarul opt mondial, cu 6-4, 6-3. Dupa ce a lipsit anul trecut…

- Simona Halep și-a luat ramas bun de la New York. Pe Instagram, liderul WTA se desparte de ultimul turneu de Mare Șlem al anului, pe care l-a parasit inca din primul tur, urmand sa-și ia o pauza de circa o luna. ”Thank you for a great stay”, a scris Simona Halep pe rețeaua de socializare. Romanca zambește,…

- Tenismanul roman Marius Copil il va infrunta pe croatul Marin Cilic, numarul sapte mondial, in prima runda a turneului US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la New York. Copil (27 ani, 82 ATP) a fost invins recent de Cilic (29 ani), cu…

- Jucatorul american de tenis John Isner s-a calificat luni pentru prima oara in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce l-a invins greu in optimi, in trei seturi, 6-4, 7-6 (8), 7-6 (4), pe grecul Stefanos Tsitsipas (35 ATP). La 33 de ani, Isner (10 ATP) atinge…