- Sarbul Novak Djokovic a realizat o performanța istorica, duminica, caștigand turneul de la Wimbledon. Nole l-a invins in finala masculina de simplu pe italianul Matteo Berrettini (9 ATP), aflat la prima sa finala de Mare Premiu din cariera, potrivit Mediafax.

