Anul 2022, condiții noi pentru programele Rabla Clasic şi Rabla Plus

Anul 2022, condiții noi pentru programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, prima de casare a unei mașini va fi de 6.000 de lei The post Anul 2022, condiții noi pentru programele Rabla Clasic şi Rabla Plus first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]