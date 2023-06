Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic s-a calificat vineri in finala turneului de Mare Slem la Roland Garros, dupa o victorie in patru seturi in fata spaniolului Carlos Alcaraz, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Djokovic, fost lider mondial, acum locul 3 ATP, s-a impus dupa trei ore si 14 minute in duelul cu actualul numar unu mondial…

- Tenismanul german Alexander Zverev s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dotat cu premii totale de 49,6 milioane de euro Acesta a reusit sa-l invinga in patru seturi, scor 6-4, 3-6, 6-3, 6-4, pe argentinianul Tomas Etcheverry (locul 49 ATP), intr-o partida disputata…

- Casper Ruud (finalist anul trecut) a reușit sa se califice in semifinalele de la Roland Garros 2023, norvegianul trecand de Holger Rune (sfatuit de Patrick Mouratoglou). „Finala” din penultimul act de la Paris va fi intre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic.

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) s-a calificat in semifinalele Roland Garros, dupa victoria din sferturi cu Karen Khachanov (27 de ani, 11 ATP), scor 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4. „Nole” a avut nevoie de 3 ore și 43 de minute pentru a trece de jucatorul rus și e la doar doua victorii de cucerirea Roland…

- Al doilea turneu de Mare Șlem din 2023 programeaza, marți, 6 iunie, primele doua sferturi de finala din competiția de simplu pe tabloul feminin. Revelația Karolina Muchova o va infrunta pe Anastasia Pavlyuchenkova, o fosta finalista la Paris, in timp ce Elina Svitolina și Aryna Sabalenka promit un duel…

- Turneul de Mare Șlem de la Roland Garros intra in a doua saptamana cu dueluri dintre cele mai tari din faza optimilor de finala in turneul masculin. Din programul zilei de luni, 5 iunie, nu lipsesc jucatori de top precum Novak Djokovic, Alexander Zverev, Holger Rune sau Casper Ruud, acesta din urma…

- Tenismanul norvegian Casper Ruud, numarul 4 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in patru seturi, 4-6, 6-4, 6-1, 6-4, pe chinezul Zhizhen Zhang (locul 71 ATP), intr-o partida disputata sambata.Ruud (24 ani), finalistul editiei trecute…

- Irina Begu s-a calificat spectaculos miercuri in turul 3 la Roland Garros, dupa o victorie in doua seturi in fata italiencei Sara Errani, 6-3, 6-0. Begu (32 ani, 27 WTA), cap de serie numarul 27, cu un as si sapte duble greseli in acest meci, a obtinut victoria dupa o ora si 13 minute in fata unei jucatoare…