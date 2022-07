Novak Djokovic (35 de ani, locul 3 ATP) este campion la Wimbledon 2022! L-a invins in ultimul act pe Nick Kyrgios (27 de ani, locul 40 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3). Sarbul a provocat ropote de aplauze in timpul discursului de pe podium. Intre Djokovic și Kyrgios s-a legat o prietenie speciala. Discursul de final al sarbului a fost concentrat asupra australianului și a starnit hohote de ras in tribunele Arenei Centrale de la Wimbledon. ...