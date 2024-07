Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a criticat spectatorii pentru lipsa de respect aratata in timpul meciului sau cu Holger Rune, desfașurat luni seara in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon. Djokovic, ocupantul locului 2 in lume, revenit pe teren dupa o intervenție chirurgicala pentru o leziune la menisc suferita…

- Novak Djokovic, jucatorul sarb clasat pe locul 2 ATP și favoritul numarul 2 al turneului, s-a calificat marți in turul al doilea la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem al anului. Djokovic a invins in trei seturi, 6-1, 6-2, 6-2, pe cehul Vit Kopriva, clasat pe locul 123 ATP și venit din calificari.…

- Novak Djokovic (37 de ani) va debuta la Wimbledon marți, deși nimeni nu credea ca va putea juca la al treilea turneu de Mare Șlem al anului, avand in vedere ca sarbul a suferit o accidentare serioasa la Roland Garros. # Pe 4 iulie se va lansa o noua carte despre cel care s-a impus de șapte ori pe iarba…

- Novak Djokovic, operat la genunchiul drept in urma cu trei saptamani, a jucat „fara dureri” intr-un meci demonstrativ impotriva rusului Daniil Medvedev, vineri la Londra, cu trei zile inainte de startul turneului de la Wimbledon, scrie AFP. „Pot sa va spun ca mi-a placut foarte mult. Tenisul fara durere…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, transmite presa internationala. Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore,…