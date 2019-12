DJ Wanda a sarbatorit 1 Decembrie in Londra si a transmis un mesaj transant si controversat catre toti romanii!

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de astazi este una extrem de importanta pentru toți romanii. Deși unii se bucura și ridica Romania in slavi, alții sunt preocupați de lucruri importante și nu uita sa menționeze faptul ca la noi in țara nu merg toate lucrurile așa cum trebuie.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, ”La multi ani” romanilor, de Ziua Nationala”, indiferent unde se afla acestia.”La multi ani, Romania! La multi ani, dragi romani, oriunde va aflati!”, a transmis seful statului, duminica, atat pe pagina de Facebook, cat si pe contul de Twitter.…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, duminica, un mesaj de Ziua Naționala a Romaniei.“Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului", a transmis premierul, in…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu și primarul general al capitalei, Ion Ceban au adresat Romaniei cate un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei sale Naționale, sarbatorita in Ziua Marii Uniri a Basarabiei cu Romania, ce a avut loc la 1 decembrie 1918.

- Simona Halep a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj prin care a dezmințit zvonul aparut in presa, conform caruia sportiva urmeaza sa se casatoreasca, anunța MEDIAFAX.Citește și: Nicolae Badalau il ataca dur pe Rareș Bogdan:’Cum ti se face din nou foame, cum scrii despre Badalau…

- Ambasada Suediei la Bucuresti a transmis un mesaj echipei nationale a Romaniei, dupa ce tara noastra a ratat calificarea la Campionatul European din 2020. „Multumim pentru meci si atmosfera”, arata postarea pe Facebook a reprezentantilor ambasadei. „Multumim pentru meci si atmosfera! Mult succes jucatorilor…

- "Mulțumesc celor peste 1,400,000 de romani care au semnat pentru susținerea candidaturii mele la Președinția Romaniei! Ma bucur sa am alaturi atația oameni, atația romani care cred, ca și mine, ca și noi, cei din PSD, ca Romania merita mai mult de la președintele ei. Avem acum șansa unui președinte…

- Talisman pentru echipa nationala, Ciprian Tatarusanu (33 de ani) are probleme serioase in Franta. Tinut pe banca de rezerve la Olympique Lyon, portarul se afla in razboi cu conducerea gruparii din Hexagon.