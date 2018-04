DJ-ul suedez Avicii s-a sinucis! Mesajul transmis de familie este CUTREMURĂTOR! Dj-ul a fost gasit mort pe 21 aprilie in Oman, anunțul fiind facut de impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. Familia muzicianului a emis un comunicat in care vorbește despre problemele cu care se confrunta tanarul. "Dragul nostru Tim a fost un explorator, un suflet artistic și fragil aflat in cautarea unor raspunsuri la intrebari existențiale. Un perfecționist care calatorea și muncea mult pentru o pace care i-a provocat mult stres. Cand a incheia cu turneele, a dorit sa-și gaseasca un echilibru in viața pentru a fi fericit și pentru a putea sa faca ce a iubit cel mai mult – muzica.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat de presa, familia DJ-ului Avicii a confirmat ca el s-a sinucis pe 20 aprilie, in capitala Omanlui, Muscat, scrie Metro. ”Dragul nostru Tim a fost un cautator, un suflet artistic fragil care cauta raspunsuri la intrebarile existentiale ale vietii. A vrut sa gaseasca un echilibru in…

- Dj-ul și producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, se confrunta cu probleme emoționale in ultima perioada, familia sugerand ca tanarul muzician s-a sinucis.Dj-ul a fost gasit mort pe 21 aprilie in Oman, anunțul fiind facut de impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani.

- „Comunitatea copiilor adoptati din Romania“ a postat pe o retea de socializare mesajul tulburator al unei fete nascute in Resita, care-si cauta acum parintii biologici. „Imi caut familia biologica. M-am nascut la spitalul din Resita, județul Caras-Severin. De aici am fost externata și transferata…

- Ultima fotografie publicata de Avicii a aparut pe contul acestuia de Instagram pe 4 aprilie, cu mai bine de doua saptamani inaintea decesului. „It’s always sunny in California” („Mereu e soare in California” – n.r.), a scris Avicii, in dreptul fotografiei publicate pe Instagram. Acum, in dreptul imaginii,…

- Celebrul artist suedez s-a stins din viata la varsta de numai 28 de ani! Producatorul suedez și DJ-ul cunoscut sub numele de Avicii a fost gasit fara viata, astazi, in Oman. Cel care a dat cumplita veste a fost chiar PR-ul artistului: „Cu profunda durere anuntam pierderea lui Tim Berling, cunoscut sub…

- Momente grele pentru familia unui cunoscut cantareț de muzica populara din vestul țarii.Fiul cel mic al cantarețului lipovean Lele Craciunescu s-a stins din viața la varsta de 36 de ani....

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…