DJ-ul roman cu 150 de milioane de vizualizari lanseaza remixul Gaz pe Foc – ADIO

La cateva zile de la lansarea primului EP dupa reunire, trupa Gaz pe Foc este din nou in atenția publicului. Lansarea remixului realizat de Alex Ercan pentru piesa Adio provoaca ascultatorii sa priveasca piesa cu alți ochi și sa o includa in playlistul de weekend. „Orice nou proiect este o onoare pentru mine și ma bucura sa vad ca și publicul apreciaza muzica pe care reusesc sa o creez. Adio este unul dintre proiectele cele mai dragi mie. In plus, am invațat foarte multe din fiecare stagiu al proiectului, de la construcția piesei, pana la filmarea videoclipului. Remixul transmite multa energie…