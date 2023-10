Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, Bucureștiul s-a bucurat de o premiera mondiala: primul show Stereohype adus de James Hype la Laminor Arena, cel mai nou și spectaculos spațiu de evenimente din București, un loc industrial, multifuncțional, futurist, conceput pentru concerte, targuri, conferințe. Peste 3000 de oameni…

- Oricat aș vrea sa nu ma ai, sunt in sevraj Muzical vorbind, va veți delecta cu o combinație spumoasa de R&B și Funk, lirical vorbind, veți trece prin cele mai apasatoare stari. Alduts Sherdley și NANE ne vor ține caștile ocupate cu noua lor bucata muzicala. ,,HAOS” vorbește despre atașamente toxice,…

- Agnetha Faltskog, membra a legendarei trupe suedeze ABBA, și-a reluat cariera solo cu un nou single. Ideea de a relansa discul a venit pe neașteptate. Cintareața lucra la album impreuna cu compozitorul și producatorul Jorgen Elofsson. Potrivit interpretei, piesa, numita Where Do We Go From Here, este…

- Inca de la inceputul acestui an, peste 1500 de obiecte din colecția lui Freddie Mercury au fost scose la licitație de Mary Austin, o veche prietena a regretatului artist. Printre obiectele scose la vanzare se numara și pianul la care Freddie Mercury a compus piesa „Bohemian Rhapsody". Cat valoreaza…

- Jessie Ware a lansat in colaborare cu Roisin Murphy single-ul “Freak Me Now”. Melodia vine direct de pe albumul lui Jessie, adorat de critici, „That! Feels Good!’, care a debutat pe locul 3 in topurile din Marea Britanie. Piesa preferata a fanilor readuce energia electrizanta care a fost atat de iubita…

- Jeremih colaboreaza cu Adekunle Gold & 2 Chainz pentru “Room”. Piesa reunește trei sunete, stiluri și regiuni intr-un singur banger universal. Insuși Jeremih din Chicago iși proiecteaza cantecul sau ușor de recunoscut. Reprezentand Atlanta, 2 Chainz canta trap, in timp ce fenomenul nigerian Adekunle…

- Misha Miller, una dintre cele mai promițatoare artiste din industria muzicala, aduce o noua lansare perfecta pentru aceasta vara: „Underwater”. Piesa este o experiența muzicala captivanta, in care versurile sunt ca perlele ascunse, iar ritmurile valurilor marii te invita sa te lași purtat de vocea puternica…

- Sam Smith face echipa cu Jessie Reyez si Cat Burns pentru “Perfect”. Astazi, 7 iulie 2023, este lansata versiunea COKE STUDIO a „Perfect”, de catre Sam Smith, caștigator al premiilor Oscar, Golden Globes, GRAMMY®, BRIT. Piesa, inclusa pe albumul recent, Gloria, alaturi de Jessie Reyez, beneficiaza acum…