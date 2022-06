DJ Snake a lansat piesa Disco Maghreb DJ Snake a lansat piesa „Disco Maghreb”. Pentru prima data in cariera sa, dupa ce a acumulat peste 35 de miliarde de stream-uri și a vandut bilete in intreaga lume, DJ Snake dezvaluie, in sfarșit, o latura mai intima a personalitații și a vieții sale prin aceasta lansare. Cantecul reflecta trecutul sau cultural, dragostea profunda pentru muzica nord-africana și radacinile familiei sale. Vizionarul artist a ales in mod special titlul „Disco Maghreb” dupa legendarul label de muzica și magazin de discuri algerian cu același nume. El demonstreaza ca poate fi la inalțimea moștenirii numelui, cu banger-ul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

