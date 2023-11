Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Dorin Lazar Maior a fost extradat din Italia și a ajuns, luni, in Romania pentru a executa o condamnare primita pentru infractiunea de cumparare de influenta. Aeronava in care se afla Dorin Lazar Maior a aterizat pe Aeroportul Henri Coanda-Otopeni la ora 16.05, iar acesta, sub escorta…

- Fostul deputat PSD Dorin Lazar Maior, condamnat de la 5 ani de inchisoare pentru infractiunea de cumparare de influenta, a fost extradat din Italia și urmeaza sa ajunga la București in jurul orei 16.00, au declarat luni, 16 august, surse judiciare pentru Libertatea.Dorin Lazar Maior este așteptat sa…

- Conform acuzațiilor aduse acestuia, intre lunile martie și decembrie 2018, barbatul italian s-a dat drept medic estetician, inducand in eroare nu mai puțin de noua victime, pe care le-a convins de competențele sale ca medic specialist in chirurgia plastica și estetica. Folosind un nume fals, Politi…

- Fostul ministru social-democrat al finanțelor Darius Valcov, condamnat definitiv la șase ani de inchisoare și fugit in Italia, a fost adus in Romania luni dupa-amiaza sub escorta, cu o cursa aeriana de linie. El urmeaza sa fie dus la penitenciar, pentru a-și ispași pedeapsa. Extradarea sa are loc dupa…

- Darius Valcov a fost extradat in Romania. Fostul ministru de Finante a fost condamnat la șase ani de inchisoare. El a aterizat astazi pe aeroportul Otopeni din București și a fost preluat de polițiști, iar mai apoi transportat la Penitenciarul Rahova. Iata de ce au decis magistrații din Italia ca Darius…

- Fostul ministru PSD Darius Valcov, ​​care a fugit in Italia dupa ce a fost condamnat definitiv la sase ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani a, a fost adus sub escorta in Romania luni dup

- Fostul ministru PSD Darius Valcov, ​​care a fugit in Italia dupa ce a fost condamnat definitiv la șase ani de inchisoare pentru trafic de influența și spalare de bani a, a fost adus sub escorta in Romania luni dupa-amiaza cu o aeronava. Avionul care l-a adus pe Darius Valcov in țara a aterizat la ora…

- Darius Valcov a fost condamnat definitiv de catre instanța suprema la șase ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata in mai 2015 și in care fusese condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare. Curtea Suprema din Italia a admis saptamana trecuta extradarea acestuia in…