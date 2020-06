Stiri pe aceeasi tema

- DJ Project, trupa care de 20 de ani face muzica la cel mai inalt nivel, lanseaza astazi, feat. Andia, o noua melodie, Slabiciuni, scrisa de Alex Pelin și compusa de Radu Pompeiu Bolfea, Alex Pelin, Vlad Lucan, Petre Ioachim Octavian și Marius Moga. Producția este semnata de Vlad Lucan și Petre Ioachim…

- Global Records continua proiectul numit Home Edition prin care artiștii arata ca acasa suntem bine. La cateva zile dupa ce și-a serbat ziua de naștere acasa, Antonia le face cadou fanilor piesa “Muți” cu un videoclip filmat chiar in casa artistei. “Videoclipul pentru “Muți” a fost una dintre cele mai…

- iaBilet lanseaza vStage.ro , platforma online de streaming LIVE, sau nu, cu bilet sau nu, dedicata artistilor si profesiilor creative sau liberale, creatorilor de continut. Daca esti artist muzical sau de standup si vrei sa te vada fanii LIVE sau vrei sa le prezinti un concert/perfromance de-al tau…

- Producatorii muzicali polonezi C-Bool & Skytech lanseaza in Romania piesa La La Love, featuring Giang Pham. C-Bool este autorul mai multor hituri care au ocupat de-a lungul timpului primele locuri in topurile radio din Polonia și Rusia și are peste 300 de milioane de vizualizari pe YouTube. Skytech…

- florianrus, autorul hitului “Strazile din Bucuresti”, are un sport favorit pe care ni-l impartaseste cu noua sa piesa. O metafora a dragostei, ce vine insotita de un lyric video, “Sportul preferat” este compusa de artist alaturi de Marius Moga, George Hora si Madalin Rosioru, in timp ce acompaniamentul…

- Chimcomplex a primit de la Ministerul Sanatatii aviz de biocid pentru hipoclorit de sodiu concentratie 1,25%. Incepand de maine hipocloritul se va lansa in productie pe platformele de la Ramnicu Valcea si Onesti in efortul de a incetini si a limita raspandirea COVID-19 in Romania.

- Fundația9 și BRD Groupe Societe Generale lanseaza un fond de finanțare pentru producția și creația artistica dedicat artiștilor independenți, in condițiile izolarii acasa. Concret, Fundația9 va oferi micro-granturi pentru proiecte ce vor