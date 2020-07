DJ Project cucerește topurile muzicale cu fiecare piesă lansată Fiecare piesa DJ Project devine hit in scurt timp, trupa fiind una dintre cele mai apreciate și iubite din Romania. La numai doua saptamani de la lansare, piesa Slabiciuni – DJ Project feat. Andia a ajuns in top 10 Shazam și are peste 5 milioane de vizualizari pe YouTube, pe un canal recent creat. In acest moment, DJ Project are trei piese in top 100 Media Forest: Cronic, feat. Alexia și Retrograd și Slabiciuni, feat. Andia. Pareri? Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

