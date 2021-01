Stiri pe aceeasi tema

- Dj-ul a fost gasit cazut cu fața in jos, langa pat, fara urme de violența pe corp. In cursul zilei de luni (11 ianuarie), medicii legiști au stabilit cauza decesului: infarct miocardic.”Astazi am primit verdictul medicilor legiști. Cauza decesului este infarct miocardic. Referitor la cele ce vor urma,…

- DJ Pascal, pe numele real Pascal Di Fazio, a decedat duminica seara, la 62 de ani. Cauzele morții sunt inca necunoscute. DJ Pascal a fost gasit fara viata intr-un hotel din cartierul pitestean Trivale, a anuntat presa locala. Catalin Cazacu, unul dintre prietenii foarte buni ai cunoscutului DJ, și-a…

- Doliu in lumea muzicii de club din Romania. Celebrul DJ Pascal a fost gasit fara viața in camera unui hotel din Pitești. Acesta nu a mai raspuns la telefon, lucru care i-a alertat pe angajații hotelului. Citește și: S-A AFLAT: CINE e barbatul din cauza caruia Ilie Nastase și-a BATUT SOȚIA…

- In aceste momente cauza morții este incerta, criminaliștii aflandu-se la fața locului, un hotel din Trivale, Pitești, pentru cercetari. A aparut primul calendar al celor mai frumoase șoferițe de TIR romance! Francez la origine, originar din celebra stațiune Saint-Tropez, Pascal ales sa se stabileasca…

