Stiri pe aceeasi tema

- Tuturor ne-au lipsit serile de vara cu prietenii, apusurile de soare și briza marii, motiv pentru care PAX, alaturi de The Motans, lanseaza piesa “Vara in care m-ai gasit”, un imn al zilelor insorite de vara. Videoclipul piesei a fost filmat in aproprierea marii, atmosfera clipului fiind una cat se…

- Alina Eremia este una dintre cele mai ascultate și indragite artiste din industria muzicala romaneasca. Timbrul unic și performance-urile pline de emoție au reușit sa creeze o legatura puternica intre ea și fani, motiv pentru care, cu fiecare lansare, artista reușește sa domine topurile muzicale. Dupa…

- Sayra este gata sa ne condimenteze vara cu o noua piesa! Dupa succesul piesei „Anonimi”, un proiect in limba italiana, artista descoperita de Marius Moga, lanseza pe 19 mai prima colaborare din cariera. „Joc murdar” este o piesa cantata in romana și engleza alaturi de Uddi și promite sa ajunga in scurt…

- Imagine Dragons, trupa caștigatoare a premiilor GRAMMY®️, a lansat videoclipul piesei „Cutthroat” cu Olivia Munn. Asculta piesele: https://umusic.lnk.to/ImagineDragonsPR Regizat de Matt Eastin și avandu-l la bord si pe actorul Adrian Martinez, videoclipul o surprinde pe Munn la DMV. Aflandu-se intr-o…

- Felix Noa colaboreaza cu Nicole Cherry pentru single-ul “In deriva”, o piesa care vorbește despre momentele in care emoția și inocența copilariei ar trebui sa ramana prezente in viețile noastre. O introspecție asupra acțiunilor și etapelor din viața de adult, melodia “In deriva” ne aduce aminte de o…

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul, de data aceasta in colaborare cu Denitia, un artist indie pop din New York. Piesa a fost compusa de Denitia Odigie, Luisa Ionela Luca și de Vanotek.Videoclipul a fost filmat in New York de David Mogan și Hugo Faraco și...…

- Dupa succesul inregistrat atat pe radio, cat și pe platformele digitale, cu single-ul Cum era, Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost lansata exclusiv pe digitale timp de o saptamana,…

- Antonia iși bucura fanii cu un nou single in limba romana “Imi placi tu”, lansat cu videoclip oficial colorat și plin de energie. “Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn al verii, o piesa calda, energica și optimista,…