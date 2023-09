Stiri pe aceeasi tema

- Un alt deces a șocat showbiz-ul de la noi! Este vorba despre nimeni alta decat Laura Claudia Roșca, cunoscuta ca și DJ Lalla in lumea mondena de la noi, vedeta care a fost gasita fara suflare, in urma cu puțin timp, pe o plaja din Mamaia. Insa, putini știu ca aceasta a postat un mesaj ciudat, cu cateva…

- Tanara gasita moarta, joi dimineața, pe plaja din Mamaia ar fi Laura Roșca, cunoscuta in lumea muzicii ca DJ Lalla. Originara din Turda, județul Cluj, Laura avea o emisiune la un post de radio din Bucureși, scrie Agerpres. Pe rețelele sociale, tanara avea mii de urmaritori și posta periodic clipuri…

- In aceasta dimineața, cațiva turiști, aflați la plimbare, au gasit pe plaja din Mamaia Nord trupul neinsuflețit al unei tinere. Poliția reușit in cele din urma sa o identifice, constatandu-se ca este vorba despre Laura Roșca, o tanara de doar 34 de ani din Turda, Cluj, cunoscuta in lumea muzicii ca…

- S-a dat alarma la nivelul autoritaților, joi, dupa ce trupul fara viața al unei femei a fost gasit pe o plaja din Mamaia. Din primele informații, turiștii ar fi fost cei care au alertat in prima faza salvamarii, anunțand ca au observat trupul femeii, pe plaja. S-a sunat și la 112, astfel ca la fața…

- O tanara cu varsta de aproximativ 25 de ani a fost gasita moarta joi pe o plaja din Mamaia, in zona Diplomatic. Șeful salvamarilor din aceasta zona, Gabriel Culea, a oferit primele informații despre incident, potrivit Replica de Constanța.„Este ceva cu care nu ne-am mai confruntat pana acum. A fost…

- Trupul unei tinere in varsta de aproximativ 25 de ani a fost gasit joi dimineața, 28 septembrie, pe o plaja din Mamaia, in zona Diplomatic, de turiști care au alertat poliția și salvamarii, potrivit site-urilor locale Ziua Constanța și Replica.Tanara a fost gasita in jurul orei 10:40 de o femeie care…

