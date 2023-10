Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii in cazul tinerei care a fost gasita fara viața pe o plaja din stațiunea Mamamia, la data de 28 septembrie 2023. Cunoscuta sub numele de Dj Lalla, Laura Rosca a fost cazata in casa unui barbat. Cu toate acestea, el a refuzat sa vorbeasca despre ultimele clipe din viata ei. Iata ce mesaj…

- Noi detalii despre moartea artistei DJ Lalla. Hainele și telefonul, gasite la doua zile de la tragedie Telefonul și hainele lui Dj Lalla au fost gasite la doua zile dupa descoperirea cadavrul ei, chiar in dreptul apartamentului unde a stat. Sambata dimineața, o persoana care se afla in zona plajei…

- O persoana a gasit sambata dimineața, 30 septembrie, in apropierea locului unde a fost gasit cadavrul artistei Laura Roșca, cateva obiecte și le-a predat Poliției, au declarat surse apropiate anchetei pentru Libertatea.Este vorba despre un telefon mobil, o pereche de caști și adidașii, care i-au aparținut…

- DJ Lalla a fost gasita fara viața pe o plaja din Mamaia de catre o turista. Aceasta a alertat imediat autoritațile. Inițial, oamenii legii au pus in discuție mai multe variante, anume ca și-a luat viața, ca a fost ucisa sau ca a decedat inecata. Medicii legiști au stabilit astazi cauza morții tinerei…

- Anchetatorii cerceteaza moartea suspecta a artisei gasita ieri fara suflare pe plaja in Mamaia, in vederea stabilirii unei cauze concrete. Pana atunci, un psiholog criminalist a analizat atent cazul artistei și a ajuns la concluzii cutremuratoare. Ce s-ar fi intamplat, de fapt, și cum putea fi evitata…

- O veste tragica a șocat, din nou, țara noastra, asta dupa ce cunoscuta Dj Lalla a fost gasita fara suflare pe o plaja din Mamaia, in cursul zilei de ieri. Tatal ei face lumina in acest caz și vine cu noi detalii despre viața fiicei sale. Iata ce a declarat parintele!

