Stiri pe aceeasi tema

- Ianca, fiica lui Razvan Simion, moment emoționant pe scena iUmor, in sezonul 13, din aceasta seara. Roast-ul fiicei sale l-a facut pe celebrul prezenator TV sa lacrimeze la masa juraților. Și nu a fost singurul. Delia, Costel, și Dan Badea au fost impresionați și au recunoscut ca intreg momentul a fost…

- Loredana Groza vine la „Stand-Up Revolution” și va face spectacol pe scena. Artista va reuși sa faca juriul și publicul sa rada in hohote cu roast-ul pe care l-a pregatit.Loredana Groza a urcat pentru prima data pe scena emisiunii Stand-Up Revolution și a facut revoluție... de doua ori in cea mai noua…

- Cea mai noua editie Stand-Up Revolution, difuzata in aceasta seara, de la 21:30, la Antena 1 aduce un moment fabulous pe scena concursului. Teo, Vio, Dan Badea si Maria Popovici au vazut dublu, cand pe scena emisiunii au putut fi urmariti doi… Costel. George Tanase a creat un moment savuros, in calitate…

- Maria Popovici se alatura mesei juriului Stand-Up Revolution, iar prezența ei a fost o surpriza totala pana in ultima clipa pentru Teo, Vio, Costel și Dan Badea. In plus, sezonul doi al emisiunii mai vine cu o noutate: jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic…

- Anca Serea și-a dat demisia de la Prima TV, iar acum este libera de contract. Soția lui Adrian Sina va participa la „iUmor”, iar fiica ei cea mare a incurajat-o sa vina in emisiunea de la Antena 1. Costel Bojog, cel de-al patrulea jurat-surpriza al celei mai noi editii iUmor, nu va scapa de bine-cunoscutul…

- Ariana Grigore și Eduard Radoiu, cei mai tineri concurenți de la show-ul de divertisment difuzat de Antena 1, au luat scena cu asalt și s-au intrecut in glume. Ambii sunt la inceput de cariera și acum incearca sa iși croiasca drum prin lumea stand-up-ului, iar prima oprire a fost scena Stand-Up Revolution.…

- Robert Bulimej și Fares sunt primii concurenți din echipa lui Dan Badea care se lupta pentru un loc in semifinale. Cine a reușit sa cucereasca publicul? The post Stand-Up Revolution. Battle Robert Bulimej vs. Fares. Cine a reușit sa cucereasca publicul first appeared on Money .

- Cea de-a treia seara de battle-uri de la Stand-Up Revolution s-a incheiat cu multe hohote de ras și voie buna. Publicul a decis și de data aceasta așa ca iata cine sunt cei cinci semifinaliști din echipa lui Dan Badea.