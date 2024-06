Stiri pe aceeasi tema

- Chris Martin, solistul trupei Coldplay, l-a invitat, la primul concert al trupei de la Bucuresti, pe Babasha, "un artist foarte nou", dupa cum a spus pe scena. Insa, maneaua "Pai Naa" a starnit huiduieli. Comentariile pe retelele de socializare au fost diverse, cele mai multe insa au criticat momentul.…

- Babasha a fost invitatul trupei Coldplay la concertul pe care trupa britanica l-a susținut, miercuri, in București, pe Arena Naționala. Iata ce se știe despre artistul care e acum pe buzele tuturor!

- Ce a marturisit Babasha, unul dintre artiștii momentului, pe scena inainte sa fie huiduit la concertul trupei Coldplay. Iata care au fost declarațiile manelistului. Ce a spus despre melodia care se afla pe locul 1 in trending.

- Razvan Simion este de acord cu publicul care l-a huiduit pe Babasha la concertul trupei Coldplay. In exclusivitate pentru Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1, prezentatorul emisiunii a vorbit despre toata situația de la acest concert mare de pe Arena Naționala din București. Iata ce a declarat el!

- In exclusivitate la Neatza cu Razvan și Dani, Florin Ristei a vorbit despre parerea pe care o are cu privire la faptul ca Babasha a fost huiduit la concertul Coldplay. Iata in ce „tabara” se afla artistul!

- Huiduieli la concertul Coldplay și valuri de critici online din cauza acestui moment! VIDEO Miercuri seara, Arena Naționala a fost plina! 50.000 de spectatori au luat parte la concertul trupei Coldplay. La un moment dat, evenimentul a luat o intorsatura neașteptata. Chris Martin, liderul formației,…

- Babasha a cantat și a fost huiduit ieri la concertul Coldplay, care a avut loc pe Arena Naționala din București. Acum mulți se intreaba cine este tanarul in varsta de 22 de ani. Iata ce se știe despre el!

- Miercuri seara, fanii trupei Coldplay au avut parte de o surprzia uriașa pe „Arena Naționala”. Trupa britanica de rock alternativ a adus pe scena un cantareț de manele, Babasha, care a interpretat piesa „Nu te lasa mama ta?”. Prezența lui Babasha a fost intampinata cu fluieraturi și huiduieli din partea…