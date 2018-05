Dj cunoscut, prins cu droguri de procurorii DIICOT Dj Milu, unul dintre cei mai cunoscuti Dj din Dolj, a fost condamnat la doi ani de inchisoare, iar fratele sau la doi ani si zece luni. Dj-ul a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa ridice un colet trimis de fratele sau din Spania. In pachet se afla un kilogram de cannabis. Drogurile erau ascunse in doup boxe audio. Dj-ul a recunoscut in fata anchetatorilor ca fratele sau, care statea de 15 ani in Spania, avea acolo o cultura de cannabis, iar o parte din productie o trimitea in Romania, apoi drogurile erau vandute unor tineri. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au facut 18 perchezitii in patru judete din Romania si cinci perchezitii in Austria pentru destructurarea unei retele de trafic de migranti constituita de un cetatean pakistanez si sprijinita de lucratori de politie din Vama Nadlag. Din grupare fac parte cel putin 15 cetateni romani, anchetatorii…

- Un tanar a fost prins de procurorii DIICOT in municipiul Cluj-Napoca, in timp ce ridica un colet trimis din Spania, care continea aproape 10 kg de canabis, scrie AGERPRES.Citeste si: Daniel Morar arunca BOMBA, in SCANDALUL protocoalelor: 'Cat am fost la DNA nu am respectat si nu am aplicat…

- Un tanar din Cluj a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT dupa ce a incercat sa ridice un colet plin cu droguri. Potrivit anchetatorilor, tanarul a comandat aproape 10 kilograme de cannabis din Spania. Procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tanar din Cluj pe care l-au prins…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, cetatean roman de nationalitate palestiniana, este cercetat de procurorii DIICOT pentru implicare in promovarea unor mesaje specifice organizatiilor teroriste. In plus, acesta este suspectat ca se afla intr-o etapa „avansata” de radicalizare si ca se instruia cu privire…

- Actorul Cuzin Toma, alias „Firicel” din „Las Fierbinti”, a fost prins de procurorii DIICOT și s-a ales cu dosar penal, pentru detinere de substante interzise. Dupa o ancheta ampla, DIICOT a decis, recent, sa renunte la acuzatii, motivand ca ”in cauza nu exista interes public in urmarirea in continuare…

- In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au efectuat trei perchezitii, in urma carora au gasit si ridicat 200 de grame de cannabis si trei muguri de cannabis. Potrivit anchetatorilor, drogurile ar fi fost aduse in Romania, din Spania, prin intermediul…

- Doua persoane din municipiul Vaslui, tata si fiica, au fost retinute pentru 24 de ore de politistii vasluieni, pentru trafic de droguri si introducerea in tara de droguri de mare risc, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului…

- Procurorii DIICOT au constatat o tendința de creștere a consumului de droguri pe parcursul anului 2017, cel mai cautat drog ușor fiind cannabisul sau derivate ale acestuia. In acest context procurorii au observat și o creștere a fenomenului de cultivare a plantei in mediu inchis sau deschis. Pe parcursul…