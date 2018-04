Stiri pe aceeasi tema

- Dupa moartea lui Tim ‘Avicii’ Bergling, tot mai multe detalii despre viata sa ies la iveala. DJ Avicii avea o iubita secreta si era deja tata vitreg! Tanara este un model din Cehia. Aceasta a publicat o scrisoare deschisa pe contul ei de Instagram in care a facut marturisirea. Tot ea a publicat o serie…

- Cantarețul Nadir este in culmea fericirii dupa ce iubita lui a aflat ca este din nou insarcinata! Ei vor deveni parinții unui baiețel. Artistul susține ca viața lui s-a schimbat de cand a venit fetița lui pe lume. Acum a facut un anunț bomba: iubita lui este iar insarcinata și va aduce pe lume un […]…

- Indurerara de pierderea fostului iubit, DJ Avicii, cu care ramasese in relații foarte bune, Emily Goldberg a dezvaluit pe o rețea de socializare una dintre conversațiile purtate cu acesta. Gestul sau nu a fost privit cu ochi buni de foarte mulți dintre internauți, printre care se afla și fani de-ai…

- Emily Goldberg, una dintre fostele iubite ale celebrului DJ Avicii, il plange cu lacrimi amare pe regretatul artist. La cateva ore dupa ce a aflat vestea tulburatoare, frumoasa blonda a așternut pe internet cateva ganduri extrem de emoționante. Deși nu mai erau impreuna, cei doi au ramas in relații…

- In ultima vreme s-a tot vehiculat informația potrivit careia Gina Pistol ar fi insarcinata. In aceasta dimineața, iubita lui Smiley a fost sunata in cadrul unei emisiuni de radio, iar realizatorii au intrebat-o daca este adevarat și daca se pregatește sa devina mamica. Prezentatoarea TV a fost sincera,…

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…

- Kylie Minogue a acordat un interviu in care a afirmat ca nu va putea sa devina mama. Artista, in varsta de 49 de ani, a precizat ca aceasta stare de fapt ii provoaca o tristete teribila.

- Lee Webb lucre ca barman in Țara Galilor și iși dorea foarte mult un copil și a aflat ca iubita sa este insarcinata. Cu toate acestea, tanara l-a inșelat, iar copilul nu era al lui. „Stiu ca existau neintelegeri intre cei doi. Iubita lui suferea de anxietate, iar el incerca sa o ajute.…