Stiri pe aceeasi tema

- Modelul Tereza Kaerova a publicat o scrisoare deschisa emotionanta pe contul sau de Instagram, in care a dezvaluit ca ea si DJ-ul - descoperit mort in Oman, vinerea trecuta - planuiau sa intemeieze o familie si sa aiba proprii copii.

- Cei doi se iubeau enorm si aveau de gand sa isi intemeieze o familie. DJ Avicii il iubea pe fiul modelului ca si cand ar fi al lui. Pentru ca lumea sa o creada, Tereza Kacerova a publicat mai multe imagini cu cei trei, impreuna. Modelul ceh sustine ca DJ Avicii si fiul ei, Lucas, se intelegeau…

- DJ Avicii avea o prietena secreta si era un "tata vitreg" atent pentru baietelul acesteia, informeaza vineri Daily Mail. Modelul Tereza Kaerova a publicat o scrisoare deschisa emotionanta pe contul sau de Instagram, in care a dezvaluit ca ea si DJ-ul - descoperit mort in Oman, vinerea trecuta - planuiau…

- Dupa moartea lui Tim ‘Avicii’ Bergling, tot mai multe detalii despre viata sa ies la iveala. DJ Avicii avea o iubita secreta si era deja tata vitreg! Tanara este un model din Cehia. Aceasta a publicat o scrisoare deschisa pe contul ei de Instagram in care a facut marturisirea. Tot ea a publicat o serie…

- Un clip video decupat din recentul documentar despre cunoscutul DJ Avicii arata cum artistul se afla intr-o stare de epuizare fizica și se chinuie sa iși țina ochii deschiși pentru a discuta programul concertelor. Documnetarul ”Avicii: True Stories” – care a avut premiera cu șase luni inainte de sinuciderea artistului…

- Iata ultima poza cu Avicii. Aceasta a fost realizata in urma cu cateva zile in resortul Muscat Hills din Muscat, Oman. Tim Bergling (aka Avicii) se afla in vacanta in Oman. Matrai Joshi, care este DJ resident la acest hotel si apare in fotografia de mai sus cu Avicii, declara pentru Daily Mail: „A fost…

- Cunoscut pentru piesele „Levels” și „Wake Me Up”, celebrul DJ suedez Avicii suferea de pancreatita acuta, potrivit Daily Mail. De-a lungul timpului, regretatul artist s-a luptat cu probleme de sanatate, iar decesul sau i-a șocat pe colegii de breasla, dar și milioane de fani din toate colțurile lumii.…