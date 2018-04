Stiri pe aceeasi tema

- Showbiz-ul in stare de soc! A MURIT. Artistul a fost gasit fara suflare in casa, in urma cu cateva minute DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter. El a fost gasit mort in Muscat,…

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter.El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri. Conform anumitor surse, Avicii a murit din cauza pancreatitei,…

- Dj-ul și producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa amiaza in Oman, a anunțat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. “Cu profund regret anunțam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- Tim Bergling, cunoscut sub numele sau de scena Avicii, a fost gasit mort, vineri, in Muscat, Oman. Artistul cunoscut pentru hituri precum „Levels” sau „Wake me up” s-a stins la doar 28 de ani.

- Celebrul artist suedez s-a stins din viata la varsta de numai 28 de ani! Producatorul suedez și DJ-ul cunoscut sub numele de Avicii a fost gasit fara viata, astazi, in Oman. Cel care a dat cumplita veste a fost chiar PR-ul artistului: „Cu profunda durere anuntam pierderea lui Tim Berling, cunoscut sub…

- Celebrul DJ Tim Bergling, cunoscut drept Avicii, a murit astazi in Oman, la doar 28 de ani, potrivit Variety. „Cu durere profunda anuntam decesul lui Tim Bergling, cunoscut drept Avicii”, potrivit declaratiei provenita de la reprezentantul artistului. „Acesta a fost gasit mort in Muscat,…

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter. El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri. stire in curs de actualizare The post DJ-ul trupei Avicii, Tim Bergling…

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter.El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri. Citește și: Elena Udrea a ales bine unde sa se refugieze!…