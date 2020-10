Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Elvetia pentru ca a obligat o ziarista sa isi dezvaluie sursele, in cadrul unei anchete penale privind traficul de droguri, conform AFP. Instanta Consiliului Europei a reamintit importanta protectiei surselor intr-o societate democratica. Nina…

- Dupa ce Elvetia a obligat o ziarista sa isi dezvaluie sursele, in cadrul unei anchete penale privind traficul de droguri, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat țara cantoanelor. Mai mult, instanta a reamintit importanta protectiei surselor intr-o societate democratica, a relatat Agerpres.Jurnalista…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Elvetia pentru ca a obligat o ziarista sa isi dezvaluie sursele, in cadrul unei anchete penale privind traficul de droguri, potrivit AFP. Instanta Consiliului Europei a reamintit importanta protectiei surselor intr-o societate democratica.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a avertizat miercuri Azerbaidjanul si Armenia „sa nu incalce drepturile omului ale populatiilor civile, garantate de Conventia” europeana a drepturilor omului in enclava separatista azera pe care si-o disputa Nagorno-Karabah, sustinuta militar, economic si…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) le-a cerut miercuri Armeniei si Azerbaidjanului sa evite orice actiune militara care ar putea pune in pericol viata si sanatatea civililor, relateaza AFP si dpa. CEDO a afirmat ca actualul conflict din regiunea disputata Nagorno-Karabah risca…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a anuntat luni ca accepta reclamatia judecatorului polonez Igor Tuleya impotriva masurilor disciplinare care i-au fost aplicate in tara sa, transmite dpa. Instanta a precizat ca a cerut guvernului de la Varsovia sa isi prezinte observatiile in dosarul…

- Zeci de suceveni care se considera nedreptațiți de deciziile instanțelor de judecata romanești ajung anual cu dosarele pana la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), care este pentru ei ultima speranța, de care adesea se leaga ani de zile. Un avocat sucevean semnaleaza ca CEDO nu numai ca ...

- Guvernul olandez a anuntat vineri ca va da in judecata Rusia la Curtea Europeana a Drepturilor Omului "pentru rolul sau in distrugerea zborului MH17" al Malaysia Airlines in urma cu sase ani deasupra estului Ucrainei, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters si AFP.