Stiri pe aceeasi tema

- Putin și Biden au discutat despre Ucraina, in cadrul unei conferințe in format video. Potrivit presei internaționale, cei doi președinți au reluat dialogul pe fondul tensiunilor legate de o eventuala invadare a Ucrainei de catre trupele rusești. Analiștii politici nu se așteapta la un rezultat clar…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a reiterat sâmbata ca SUA sunt „serios preocupate” de actiunile si declaratiile Rusiei fata de Ucraina, unde tensiunile sunt în crestere, relateaza AFP, Reuters si Agerpres.„Avem serioase preocupari cu privire la activitatile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron drept „o provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, a informat Agerpres . In convorbirea cu presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat luni, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, drept o ”provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza AFP. In convorbirea cu presedintele…

- Compania rusa Gazprom a propus ca Republica Moldova sa iși ajusteze acordul de liber schimb cu UE și sa amane reformele pieței energetice convenite cu Bruxelles-ul in schimbul unui gaz mai ieftin, relateaza Financial Times. Fosta republica sovietica a declarat stare de urgența in timp ce incearca sa…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin in timpul unei vizite de lucru la Moscova din aceasta saptamana, informeaza luni DPA. Ei intentioneaza sa discute despre relatiile bilaterale dintre Finlanda si Rusia, alaturi de probleme regionale…

- Parlamentul European a decernat, miercuri, premiul Saharov 2021 pentru apararea drepturilor omului și libertatea de gandire opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, a anunțat președintele acestei adunari, italianul David Sassoli. Aleksei Navalnii a combatut in mod constant corupția regimului lui…

- Unul dintre cei doi ziariști premiați vineri cu Nobelul pentru Pace este redactorul-șef al cotidianului independent rus Novaia Gazeta. Șase jurnaliști sau colaboratori ai acestui ziar au murit in ultimii ani. Chiar joi s-au implinit 15 ani de la asasinarea faimoasei jurnaliste Anna Politkovskaia, ceea…