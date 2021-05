Divorțurile din România au EXPLODAT în plină pandemie: RECORDUL a fost înregistrat chiar în luna femeii Numarul deceselor cauzate de boli ale aparatului respirator a fost, in martie 2021, de trei ori mai mare decat cel inregistrat in luna martie 2020, arata datele Institutului Național de Statistica. In luna martie 2021 s-a inregistrat și cel mai mare numar de divorturi din perioada ianuarie 2020 - martie 2021, conform Mediafax. Fata de luna februarie, in luna martie s-a inregistrat nasterea a 13.606 copii, cu 1.790 mai multi copii decat in luna februarie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2021 a fost de 29.899 (15.820 barbați și 14.079 femei), cu 6.179 decese (3.322… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Franta si Italia ocupa primele trei locuri in topul tarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele Institutului National de Statistica (INS) Potrivit sursei citate, in Romania, in anul 2019 au fost identificate 80.787 grupuri de intreprinderi, din care 5.496…

- Numarul de sosiri ale vizitatorilor straini in Romania inregistrat la punctele de frontiera a scazut in februarie 2021, fata de luna similara a anului anterior, cu 61%, pana la 289.400 de persoane, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani s-au redus cu 59%, pana la 544.500 de persoane,…

- Numarul de turisti nerezidenti sositi in structurile de cazare colective din Romania, pe parcursul anului 2020, a fost de 452.000, iar suma totala cheltuita de acestia a insumat aproape 1,18 miliarde de lei, valoarea medie fiind de 2.609,7 lei/persoana, conform Institutului National de Statistica (INS).…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului IV al anului trecut a fost de 5,123 milioane, in scadere cu 2.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a ajuns la 1.636 de lei, in crestere cu 8,7% fata de trimestrul precedent, arata datele Institutului…

- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, a anuntat ca in 2020, anul debutului pandemiei de coronavirus, Romania a inregistrat cu peste 36.000 de decese mai mult decat in 2019.Cele mai multe decese au fost in ultimele doua luni ale anului. Conform Hotnews, care citeaza INS, numarul…

- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, a anuntat ca anul trecut Romania a inregistrat peste 36.000 de decese in plus fata de 2019, informeaza Hotnews . Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2020 a fost de 36.116 (19.377 barbați și 16.739 femei), cu 1347 decese (661…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut in 2020, fata de anul 2019, ca serie bruta cu 8,7%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). „In anul 2020 comparativ cu anul 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul,…

- Statistici alarmante. Numarul nașterilor in 2020, cel mai mic de dupa 1967! Pandemia a crescut cu 14% numarul deceselor In anul 2020 s-au inregistrat cele mai puține nașteri din 1967 pana in acum, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistica. Numarul casatoriilor s-a redus cu 38%…