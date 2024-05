Stiri pe aceeasi tema

- Ramore de la iUmor și Denisa Dragan au semnat actele de divorț in urma cu puțin timp. Soția actorului a facut mai multe dezvaluiri cu privire la mariajul lor, vorbind despre schimbarile care s-au produs intre ei odata cu venirea pe lume a bebelușului lor.

- Jean de la Craiova și soția sa formeaza un cuplu de peste 28 de ani și se ințeleg de minune. Fosta balerina, Paula Dumitrache il susține pe manelist din umbra și prefera sa fie cat mai discreta cu viața sa personala. Cantarețul a dezvaluit modul in care a inceput relația lor, dar și care a fost secretul…

- Cristi Tanase, in varsta de 37 de ani, a depus actele de divorț, dupa ce Adina Maria, soția lui, a cerut ordin de protecție. „Dodel” nu are voie sa se apropie de ea și de fiica lui timp de 1 an. Fostul internațional roman, Cristi Tanase, se afla in mijlocul unui scandal de proporții cu […]

- Divorțul dintre Denisa Dragan și Ramore este mai dificil decat s-ar fi crezut. Soția lui Remus Iosub a facut declarații acide despre ceea ce ar trai in aceste momente, din cauza lui. Ii este teama ca Ramore ar putea sa ii ia copilul și ar fi fost chiar și amenințata de el!

- Andrei Ungureanu aka Omul cu Tourette a vorbit, fara ezitare, despre divorțul de soția lui. Cei doi s-au desparțit cu scandal in urma cu cateva luni. Iata care este, de fapt, motivul care a dus la separare.

- Elena și CRBL nu mai formeaza un cuplu. Cei doi au facut anunțul in cursul zilei de joi, luand prin surprindere pe toata lumea. Dupa acest moment, profilurile celor doi au fost accesate de internauți, care au observat mai multe semne care prevesteau tristul anunț al desparțirii.

- George Nicolescu, artistul care s-a nascut orb, a murit astazi, la 74 de ani. Soția lui i-a fost, de departe, cel mai important sprijin in lupta cu boala. Cantarețul a fost operat vinerea trecuta și trebuia sa fie externat ieri, dar starea lui s-a agravat, atunci cand a fost dus la terapie intensiva.

- Soția lui Carmen, Amy, i-a anunțat moartea pe site-ul sau oficial„Cu o tristețe extraordinara va impartașim vestea sfașietoare despre moartea lui Eric Carmen”, a scris ea. „Dragul nostru, iubitorul și talentatul Eric a murit in somn, in weekend. Timp de zeci de ani, muzica lui i-a atins pe mulți și…