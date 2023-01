Divorț neașteptat in showbiz! S-au iubit mult, insa povestea de dragoste dintre ei s-a incheiat dupa 22 de ani. Mulți romani ii știu! Cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate, chiar daca totul parea roz in viața lor. Au impreuna doi fii, in varsta de 15 ani, respectiv 12 ani.