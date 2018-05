Stiri pe aceeasi tema

- „Ultima data cand am facut o masa, de Craciun cred ca a fost, au venit toti, iar eu nu am avut nici macar posibilitatea sa stau la masa. Pur si simplu m-am simtit batjocorita! Cred ca si-au pus in cap sa ma umileasca un pic si Ilie nici macar nu a bagat de seama", a declarat Brigitte Sfat, care nu…

- Judecatorii s-au pronunțat astazi, la a adoua infațișare a procesului de divorț pe care Brigitte Sfat l-a intentat soțului sau, Ilie Nastase, iar decizia nu este deloc in favoarea frumoasei brunete.

- Brigitte Sfat, mesaj pentru presupusa amanta a lui Ilie Nastase. Bruneta, care a anunțat recent ca vrea sa divorțeze de soțul ei s-a enervat la culme pe cea considerata de ea, amanta fostului tenismen. Cuvintele ei dure lasa loc de interpretari. Brigitte Sfat a declarat de nenumarate ori ca a fost inșelata…

- Brigitte Sfat , dupa divorțul de Ilie Nastase. Bruneta și fostul tenismen se afla in plin divorț, insa au decis sa ramana in relații bune. Vedeta a declarat ca și-a vazut soțul la brațul altei femei. Fosta soție a lui Ilie Nastase a dezvaluit faptul ca el deja a inceput sa iasa cu alte femei, iar aceasta…

- Brigitte Sfat va divorța de Ilie Nastase, intentând divort la Judecatoria Sectorului 1, scrie ONE. Cei doi au ajuns în decembrie 2017 la notar pentru a divorta. ”Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care în…

- Brigitte Sfat s-a hotarat sa divorteze de Ilie Nastase, intentand divort la Judecatoria Sectorului 1. Dupa un lung sir de scandaluri, Brigitte Sfat s-a hotarat ... The post Ilie Nastase, din nou singur. Sotia sa, timișoreanca Brigitte Sfat, a anuntat divortul appeared first on Renasterea banateana .

- Ilie Nastase și Brigitte Sfat aveau o relație inca din anul 2010, iar in 2013 au decis sa iși uneasca destinele și s-au casatorit. Totuși, anul trecut relația lor a devenit din ce in ce mai grea, aparand certuri constante și scandaluri care vizau aventurile fostului mare tenismen.