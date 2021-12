Stiri pe aceeasi tema

- Maria Shriver si Arnold Schwarzenegger si-au finalizat divortul, dupa zece ani, a decis un judecator marti la Los Angeles, scrie revista Rolling Stone. Shriver, jurnalista, filantroapa si membra a familiei Kennedy, a intentat divort impotriva starului din „Terminator” in iulie 2011, la scurt…

- Nou-promovata FCU Craiova se va desparți sigur la finalul anului de cei patru straini scoși din lot inca din septembrie, Armin Gremsl, Hugo Vieira, Mamadou Bagayoko și Pedro Machado, conform președintelui FCU Craiova, Marcel Pușcaș. Divorțul nu se va produce insa pe cale amiabila, susțin sursele GSP.…

- Sotia de 50 de ani a miliardarului american John Paulson nu vrea sa renunte nici in ruptul capului la casa de 110 milioane de dolari din Palm Beach, care are 9 dormitoare si 10 bai. Divortul dintre cei doi devine o afacere urata.

- Ramona Manole a dat dovada ca este o femeie puternica, asta dupa ce a decis sa divorțeze de tatal copiilor ei, deși știa ca o sa ii fie foarte greu sa iși creasca fetițele de una singura. Bruneta a incercat pe cat posibil sa țina marele scandal departe de ochii lumii, astfel ca a și reușit. Și-a șters…

- Analia Selis a trecut printr-un divorț rasunator in urma cu mai bine de un an! Indragita artista din Romania a traversat o perioada foarte grea in incercarea de a-și uita soțul cu care a format o frumoasa casnicie vreme de 20 ani. Mai mult decat atat, deși s-a refacut și nu mai sufera dupa Razvan Suma,…

- Cu femeia ranita nu e bine sa te pui! Dupa ce a aflat din presa ca sotul ei, Laurentiu Reghecampf (45 de ani), urmeaza sa devina in ianuarie tatic si a depus divortul, Anamaria Prodan (48 de ani) si-a pregatit artileria grea. Celebra afacerista a angajat cei mai buni avocati in divortul anului, mai…

- George Burcea a facut o serie de dezvaluiri surprinzatoare, in exclusivitate la Antena Stars, despre divorțul de Andreea Balan. Divorțul dintre actor și celebra cantareața a picat ca o bomba in lumea showbiz-ului romanesc, insa, in continuare, atenția celor doi foști soț se concentreaza asupra fetițelor…