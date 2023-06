Stiri pe aceeasi tema

- In primul an de dupa Revolutie aveam un divort la fiecare 6 casatorii incheiate. In 2019 raportul scazuse la 4, apoi in pandemie am avut un divort la 3,5 casatorii, iar in 2022 raportul dintre divorturi si casatorii a urcat la 5,1, potrivit datelor publicate in aceste zile de Statistica. Printre motivele…

- Continue reading Dupa o saptamana de coduri galbene de furtuni instituite zilnic la Cluj, hidrologii prelungesc și ei avertizarea cod galben de inundații pe principalele rauri din județ at Info real.

- Biroul Național de Statistica (BNS) a publicat raportul privind numarul nascuților-vii dupa grupa de virsta a mamei si rangul nascutului, pe medii, pentru anul 2022. Potrivit BNS, anul precedent, numarul nascuților-vii a fost de 27 000 de persoane, fiind in descreștere cu 8,1 % fața de anul 2021. Din…

- Uleiul, zaharul, carnea dar și legumele au ajuns sa coste o avere, potrivit Institutului Național de Statistica. De exemplu, un litru de ulei costa și 12 lei, iar pentru o punga de zahar platim și 9 lei. In plus, un kilogram de ceafa de porc costa 37 de lei, iar unul de telemea de oaie 45 de lei.Comercianții…

- Dinu Maxer, in varsta de 48 de ani și Deea au divorțat dupa 18 ani de casnicie. Cei doi au impreuna doi copii, iar desparțirea i-a luat pe toți prin surprindere. Artistul a vorbit despre relația cu Nicoleta Luciu dar și despre presupusa infidelitate a fostei soții.In cadrul unui interviu, Dinu a reamintit…

- * Banii s-au dus in mare parte pe mancare! Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul IV 2022, in termeni nominali, 6.634 lei pe o gospodarie si 2.648 lei pe persoana, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate joi si preluate de Agerpres. Cheltuielile totale ale…

- Avem peste 5 milioane de pensionari, iar pensia medie a fost de 1855 lei, a transmis joi Institutul Național de Statistica. Raportul dintre pensie și salariu a coborat la 51,6% (de la 53% in 2021). La nivelul județelor, datele arata deloc incurajator: in Teleorman 10 salariați platesc pensiile a 15…

- Cați romani sunt platiți cu salariul minim pe economie in 2023. Numarul angajaților a crescut vertiginos fața de anul 2021 Cați romani sunt platiți cu salariul minim pe economie in 2023. Numarul angajaților a crescut vertiginos fața de anul 2021 Salariul mediu net pe economie a ajuns la peste 4.000…