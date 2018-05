Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, de 1 Mai, la Mamaia, tuturor petrecareților din Loft li s-a taiat respirația cand au vazut alaiul de ospatari cu artificii, aducandu-i unui milionar indian șampania de 6 litri, invelita in foița de aur, de 24 de karate… (VEZI AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO…

- Celebrul revoluționar Nicolae Dide se lupta de mai bine de 20 de ani cu fosta lui soție, Mirela Șerbanescu, careia i-a intentat o serie de procese. Ex-senatorul a și reușit, de curand, sa obțina evacuarea femeii din dormitorul conjugal, dar decizia nu este definitiva, iar Mirela Șerbanescu a facut recurs.…

- Direcția de 1 Mai pentru majoritatea celor serioși, care trateaza „științific” distracția, e clara: Mamaia. Și mai precis, NUBA Beach Club, clubul restaurant care se va inaugura chiar in weekend-ul dinainte de 1 mai. Locul fabulos (vezi galeria), cu restaurant, piscina, baruri etc, este pe plaja, in…

- La mai bine de un an de la anunțul divorțului dintre Angelina Jolie și Brad Pitt, presa de peste ocean a luat foc, dupa ce a aparut o imagine surprinsa in timpul unei intalniri pasionale intre actor și Jennifer Aniston. Potrivit tabloidul „Star”, fostul cuplu de actori Brad Pitt si Jennifer Aniston…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Omul de afaceri Gigi Becali se afla in faza de negocieri finale pentru a cumpara hotelul Rex din Mamaia de la Carmen Palade, fosta Adamescu, fosta soție a omului de afaceri caruia i-a purtat numele. Rex a fost o emblema a litoralului romanesc pana la cațiva ani dupa ce l-a cumparat Adamescu, care…

- Deși au divorțat in urma cu aproape șase ani, se pare ca fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, și ex-soția lui, Sanda Diviricean, nu au ajuns inca la un numitor comun in ceea ce privește averea lor. In afara de cei doi copii pe care ii au impreuna, Luca și Iustina, pe cei doi ii […] The post Ce decizie…

- Ștefan Lungu și Alexandra Dinu sunt prieteni de ani buni, deși mulți cred ca intre ei este, de fapt, o relație de iubire. Fosta soție a lui Adi Mutu se ințelege de minune și cu fiica acestuia, alaturi de care a fost pozata recent chiar de Ștefan. Sunt cei mai buni prieteni de 18 ani, […] The post Cum…