- Asociatia Constanta Altfel a formulat recurs in procesul cu SC Bueno Comp SRL Obiectul dosarului este suspendare anulare act administrativ, constand in autorizatia de construire nr. 1552 2019, avand ca beneficiar SC Bueno Comp SRL pentru constructia de la Lupoaica, pe terenul in situat pe bd. Tomis…

- Din culisele razboiului din instanța dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau. Motivul pentru care artista e dispusa sa renunțe la peste 600.000 de lei. Suma pe care artista o solicita la partaj, deși aceasta spune ca e dispusa sa renunțe la bani, daca i se acorda divorțul, se ridica la aproximativ…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au avut astazi o noua infațișare la tribunal, cei doi fiind in proces pentru custodia celor doi baieți. Artista a facut noi declarații și a recunoscut ca spera ca acesta sa fie ultimul termen, iar situația sa se rezolve. „Sper ințelegere. Sper sa fie ultimul termen…

- Gabi Badalau a stat de vorba cu jurnaliștii Antena Stars inainte de a intra in sala de judecata. Inca soțul Claudiei Patrașcanu spune ca nu știe daca divorțul se va incheia astazi intre el și artista, asta deoarece vedeta are pretenții mult prea mari.

