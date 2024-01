Stiri pe aceeasi tema

- O noua desparțire șocheaza in lumea showbiz-ului internațional. Unul dintre cei mai ravniți barbați din lume este, oficial, un barbat singur, dupa ce s-a desparțit de soția lui dupa aproape doua decenii de relație. Au confirmat separarea, iar ea e cea care a depus actele de divorț. Divorț neașteptat…

- Ana Maria Branza (37), multipla campioana mondiala și europeana la spada, și soțul ei, Pavel Popescu, s-ar fi desparțit. Fosta sportiva deja și-a facut bagajele și a parasit caminul conjugal. De-a lungul anilor, Ana Maria Branza a fost foarte discreta cand a venit vorba despre viața personala. ...

- Dupa divorțul de Pepe, Raluca Pastrama a inceput o noua viața alaturi de Ibrahim Ibru, alaturi de care are o fetița. Ei bine, se pare ca vedeta va divorța din nou. Ce a delcarat omul de afaceri, Ibrahim Ibru, aflați in randurile urmatoare. Raluca Pastrama divorțeaza de Ibrahim Ibru Raluca Pastrama a…

- Ștefan Stan a confirmat ca a pus capat relației cu Simona dupa o casnicie de 4 ani. Zvonurile potrivit carora intre cei doi a intervenit o ruptura au inceput sa apara inca de anul trecut de cand Simona s-a mutat in Germania alaturi de cele doua fetițe ale lor. Atunci Ștefan a infirmat informația, spunand…

- Divorț șoc in showbiz-ul romanesc! Oana Radu se desparte de soț dupa trei ani de casnicie Continue reading Divorț șoc in showbiz-ul romanesc! Oana Radu se desparte de soț dupa trei ani de casnicie at Tabu.

- Este impacarea momentului in showbiz-ul romanesc! Emilia Mușala și iubitul s-au impacat, dupa doi ani de cand s-au desparțit. Chiar daca are o fetița din alta relație, pe vedeta din showbiz-ul romanesc nu a oprit-o nimic din a se impaca cu barbatul visurilor sale. Iata ce declarații a facut artista!

- Este divorțul anului la Hollywood! Daca de mai bine de șase ani Meryl Streep si Don Gummer locuiau separat, iata ca acum vine și divorțul. Dupa un mariaj de 45 de ani și multe momente frumoase impreuna, cei doi au ales sa mearga pe drumuri diferite. Iata care este motivul desparțirii!

- Meryl Streep si sotul ei, Don Gummer, s-au despartit dupa 45 de ani de casnicie, anunta People, potrivit News.ro. Sambata, PEOPLE a confirmat ca Streep, 74 de ani, castigatoare a trei premii Oscar, si Gummer, 76 de ani, au incheiat discret partea romantica a relatiei lor in urma cu sase ani. „Don Gummer…