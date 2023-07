Stiri pe aceeasi tema

- Narcis Raducan, fost director sportiv la FCSB, s-a desparțit de mama copilului sau. Fostul fotbalist și Oana, soția sa, au decis sa se separe, dupa 30 de ani de casnicie. Conform Cancan.ro, femeia a depus deja actele de divorț la Judecatoria Sectorului 1 București. Cei doi soți au impreuna un copil…

- Cristiano Bergodi debuteaza in cel de-al 3-lea mandat pe banca echipei Rapid chiar in fata fostei sale echipe, Sepsi OSK. Rapid - Sepsi e programat vineri, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Digi1 și Orange Sport Giuleștenii au fost nevoiți sa faca schimbari pe repede-inainte, dupa…

- Marian Aliuța (45 de ani) propune o soluție SF pentru formațiile romanești participante in cupele europene. Fotbalul romanesc nu a mai avut o reprezentanta in grupele Ligii Campionilor din sezonul 2013/2014, atunci cand FCSB incheia pe ultimul loc intr-o lupta cu Chelsea, Schalke 0-4 și FC Basel. Fostul…

- Campioana Romaniei, Farul Constanta, isi pregateste deja planul de lupta pentru a concura in preliminariile Champions League in sezonul 2022 2023. Dupa o serie de schimbari in lotul echipei, echipa constanteana se pregateste sa ridice miza pentru urmatoarea mare provocare.Gica Popescu, presedintele…

- Mircea Lucescu s-ar putea intoarce in fotbalul romanesc, dupa o pauza de 23 de ani. Patronul lui CFR Cluj este tot mai decis sa nu mai continue cu Dan Petrescu și a stabilit o intalnire cu antrenorul de 77 ani. In presa au aparut informații ca pe lista lui Neluțu Varga se afla alți doi […] The post…

- Dupa ce a retrogradat cu Chindia Targoviște la finalul ediției de campionat recent incheiate, mijlocașul sucevean Doru Popadiuc iși va continua cariera tot in Liga I, fiind inregimentat de Universitatea Cluj. Fotbalistul in varsta de 28 de ani a inscris 8 goluri și a oferit 4 pase decisive in ...

- Veolia, fostul sponsor al Petrolului, este in discuții avansate cu CSM Reșița, formație din al treilea eșalon fotbalistic al Romaniei. CSM Reșița bate din nou la porțile eșalonului secund. Formația condusa de Cristi Bobar va incheia pe primul loc play-off-ul Seriei 8 din al treilea eșalon și va juca…

- Afacerea cu care Petre Buduru a dat lovitura. Ce a facut fostul președinte de club din fotbalul romanesc impreuna cu un fost director al Portului Constanța. Noua investiție se ridica la aproape 96 de milioane de lei plus TVA. Petre Buduru a dat lovitura in afaceri. Cum a incasat bani grei O companie…