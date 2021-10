In plin divorț, Anamaria Prodan continua atacurile la adesa lui Laurențiu Reghecampf pentru ca a decis sa plece de langa ea și a vorbit despre relația pe care acesta o are cu noua iubita.

„Nu ma intereseaza de cand Reghecampf are amante. Noi l-am considerat tatal și familia noastra pana in momentul cand a decis sa plece. Este o mare, mare rușine. Eu raman șocata de ceea ce vad in ziare. Sa faci ceva de genul asta la varsta asta este impardonabil. Dar sunt alegerile lui Laurențiu Reghecampf și este de datoria lui sa dea explicații. Mi-aș dori sa dea un mesaj de scuze familiei lui.