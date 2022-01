Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia în cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete în regiune, a declarat sâmbata o înalta oficialitate din administratia americana,…

- Presedintele american Joe Biden ii va propune omologului sau rus, Vladimir Putin, „o cale diplomatica“ de iesire din criza din Ucraina in cadrul convorbirii telefonice de joi, inaintea discutiilor privind securitatea in Europa care vor incepe pe 10 ianuarie, informeaza AFP.

- Vanzarile de echipamente militare americane catre guverne straine au scazut cu 21%, pana la 138 de miliarde de dolari in ultimul an fiscal, a anunțat miercuri Departamentul de Stat al SUA, conform Reuters. Scaderea vine in condițiile in care administrația Biden se indeparteaza de unele dintre…

- Oficialii americani iau în considerare masuri dure de control al exportului pentru a perturba economia Rusiei daca președintele rus Vladimir Putin ar invada Ucraina, a spus un oficial al administrației Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate într-o întâlnire…

- Statele Unite si aliatii lor din Europa pregatesc o serie de masuri pentru a apara Ucraina de un eventual atac al Rusiei. Anuntul a fost facut de presedintele Joe Biden, dupa ce ministrul ucrainean al apararii a avertizat ca Rusia ar putea invada tara sa chiar in luna ianuarie. Biden va avea, in viitorul…

- Un judecator federal l-a condamnat miercuri, 17 noiembrie, pe Jacob Chansley, cunoscut sub numele de „Samanul QAnon”, celebru pentru costumul cu coarne purtat la revolta de la Capitoliul SUA din ianuarie, la trei ani și cinci luni de inchisoare pentru implicarea in atacul sustinatorilor fostului presedinte…

- Statele Unite isi redeschid luni granitele terestre si aeriene pentru calatorii vaccinati anti-COVID-19, dupa douazeci de luni de restrictii, informeaza AFP. Familii separate, relatiile de afaceri perturbate, ambitii profesionale dejucate. Interdictia de calatorie impusa de presedintele Donald Trump…

- Influenta in crestere a Chinei perturba echilibrul relatiilor de putere la nivel mondial, a sustinut miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei deplasari la Copenhaga, transmite dpa, informeaza AGERPRES . ”Echilibrul global al puterii este in schimbare intrucat China devine…