Divorț șocant în showbizul românesc. Despărțirea a fost confirmată, totul e clar Veste bomba in showbizul romanesc. Una dintre cele mai cunoscute cupluri se destrama. Faimoasa interpreta de muzica populara și partenerul ei de viața vor depune actele de divorț. Soțul solistei a fost cel care a confirmat totul. Despre cine este vorba. Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, divorțeaza Clipe dificile pentru Georgiana Lobonț. Faimoasa […] The post Divorț șocant in showbizul romanesc. Desparțirea a fost confirmata, totul e clar appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

