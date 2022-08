Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Jerry Hall urmeaza sa primeasca zeci de milioane de lire sterline și un conac din Oxfordshire, in valoare de 11 milioane de lire, in urma divorțului de miliardarul Rupert Murdoch, relateaza The Guardian.

- Nemultumit de faptul ca romanii nu au fost foarte interesati de procurarea pastilelor cu iod, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut o serie de afirmatii care nu au facut altceva decat sa panicheze populatia.

- Theo Rose și Alex Leonte au decis sa mearga pe drumuri separate, dupa cinci ani in care au fost impreuna și s-au iubit, iar vestea ca ei s-au desparțit a șocat intreaga lume. La doar trei saptamani de la desparțire, celebra artista și-a gasit liniștea și fericirea in brațele noului ei iubit, Anghel…

- Desparțire cu nabadai in showbizul romanesc. Fosta Faimoasa de la Survivor Romania 2022 i-a spus adio partenerului ei de viața, la scurt timp dupa ce blondina s-a intors din Republica Dominicana. Cine este artista care s-a separat de iubitul milionar de peste Ocean. Xonia s-a desparțit de iubitul milionar…

- Inca un divorț a cutremurat lumea showbiz-ului. Dupa 17 ani de casnicie, cunoscutul cuplu a decis sa se separe și sa mearga pe drumuri diferite in viața. Anunțul cu care au luat pe toți prin surprindere.

- O veste trista șocheaza lumea showbiz-ului. Livia Graur a divorțat de soțul ei, Ștefan Razvan Graur. Cei doi aveau o casnicie de 13 ani, insa nu s-a mai putut face nimic pentru ca relația dintre ei sa fie salvata. Prezentatoarea știrilor de la Prima Tv a dat și primele declarații despre momentele prin…

- Imperiul de investitii Berkshire Hathaway, controlat de miliardarul american Warren Buffett, 91 de ani, a anuntat ca a cumparat la inceputul saptamanii inca 794.389 de actiuni la gigantul energetic Occidental Petroleum, potrivit Ziarului Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Shakira, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe din intreaga lume, a fost trimisa in judecata, dupa ce nu și-ar fi platit impozitele in valoare de 14,5 milioane de euro. Apelul facut de artista a fost respins de o instanța din Barcelona. Cum o apara avocații pe vedeta, mai ales pentru…