Divort pe timp de Pandemie? Brian Austin Green si Megan Fox si-au spus ADIO? Zilele trecute, in timp ce era la cumparaturi, Brian Austin Green a fost surprins de paparazzi fara verigheta. Acest lucru nu a facut altceva decat sa alimenteze zvonurile separarii dintre celebrul actor si frumoasa Megan Fox. In ultima vreme, speculatiile referitoare la o posibila despartire intre cei doi sunt din ce in ce mai dese. Totusi, niciunul dintre actori nu a facut pana acum declaratii publice pe seama acestui subiect. Conform presei internationale, Brian Austin Green ar locui in prezent in Malibu. Asta in vreme…