Divorţ la Casa Regală! Anunţul este oficial. Nepotul reginei Elizabeta a II-a se desparte de soţia sa: "Au convenit amiabil" "Contele si contesa de Snowdon au convenit in mod amiabil ca mariajul lor s-a terminat si ca trebuie sa divorteze", a declarat purtatorul de cuvant al cuplului. "Ei solicita presei sa le respecte viata intima si pe cea a familiei lor", potrivit AFP. Fiul printesei Margaret, sora reginei care a murit, este al 21-lea in ordinea succesiunii la tronul britanic si primul care nu este un descendent al reginei Elizabeth. Acest fabricant de mobila in varsta de 58 de ani, fost presedinte al casei de vanzari Christie's, s-a casatorit cu Serena, 49 de ani, in 1993. Cuplul are doi copii: Charles,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

