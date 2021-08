Divorţ cu năbădăi: scandal la cabinetul medical unde lucrează soţul Un medic stomatolog a apelat la politie pentru a-l proteja de propria sotie, acuzand-o ca il hartuieste la cabinetul unde lucreaza. Cazul a ajuns in fata judecatorilor, barbatul cerand emiterea unui ordin de protectie pe termen lung impotriva sotiei, iar aceasta contestandu-l pe cel provizoriu emis de politisti. In prima instanta, magistratii nu au dat dreptate niciunuia dintre impricinati. I.C. a plecat de acasa in decembrie, convenind cu sotia sa, M.C., sa divorteze. Barbatul sustine ca, de atunci, femeia vine frecvent la cabinetul unde lucreaza, hartuindu-l si facand scandal. Seful i-ar fi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

