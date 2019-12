Stiri pe aceeasi tema

- Actrița de telenovele Ioana Picoș și Mihai Fagadaru au decis sa divorțeze, la cinci ani de cand s-au casatorit, potrivit Cancan. Vedeta a acceptat cererea in casatorie, dupa doar trei saptamani de relație. In urma cu aproximativ doi ani, Ioana Picos in varsta de 33 de ani a devenit mama pentru prima…

- Inca un divort neasteptat in lumea mondena! Ioana Picos divorteaza de sotul ei, Mihai Fagadaru , dupa cinci ani de casatorie. Chiar daca viitorul parea ca le surade celor doi, mai ales cand actrita a devenit mama de gemeni, aparent lucrurile nu au fost doar roz in mariajul lor.

- 'Magistratii au admis cererea de ordonanta presedintiala, obligand ENGIE Romania sa reia furnizarea gazelor naturale si sa continue furnizarea acestora la parametrii tehnici contractati, pana la sfarsitul sezonului rece 2019-2020, dar nu mai mult de 1 aprilie 2020. Hotararea este executorie, cu termen…

- O cursa Blue Air de pe ruta Bucuresti - Stuttgart a aterizat de urgenta, vineri dimineata, la Viena, dupa ce un pasager roman a batut o stewardesa. Compania a confirmat incidentul. Imediat ce aeronava a aterizat in capitala Austriei, un echipaj al politiei a urcat la bord si l-a retinut pe cetateanul…

- Andrei Ștefanescu si Antonia s-au prezentat in fața ofițerului de Stare Civila din Sinaia, pentru a-și oficializa relația. Andrei de la Alb Negru, la un pas de moarte intr-un TERIBIL accident rutier "S-a aflat așa un pic. Suntem in Sinaia, am ținut secret total, am vrut sa fac departe…

- Premierul Viorica Dancila a suspendat strategia PSD privind restructurarea Guvernului și supraviețuirea in Parlament, anunțandu-și partidul ca se amana toate planurile cu doua saptamani, pentru ca și-a aranjat o deplasare in SUA. Dancila va pleca in ultima saptamana din septembrie in Statele Unite ale…

- Construita in anii 1790 in Kyloe, nordul Angliei, Biserica Sf. Nicolae a fost abandonata, fiind considerata de comunitate o ruina. Nu acelasi lucru au vazut Ian Bottomley si Sally Onions, un cuplu care a decis sa cumpere biserica pentru a o transforma in propria casa de locuit. Au achizitionat proprietatea…