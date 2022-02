Stiri pe aceeasi tema

- Divizia spatiala a companiei Lockheed Martin a castigat contractul atribuit de NASA pentru a construi racheta care va aduce pe Terra primele esantioane prelevate de pe planeta Marte, in jurul anilor 2030, a anuntat luni agentia spatiala americana, citata de AFP. Acea racheta, "mica si usoara", potrivit…

- Divizia spatiala a companiei Lockheed Martin a castigat contractul atribuit de NASA pentru a construi racheta care va aduce pe Terra primele esantioane prelevate de pe planeta Marte, in jurul anilor 2030, a anuntat luni agentia spatiala americana, citata de AFP.

- De ani de zile, CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a avertizat in mod repetat ca omenirea se indreapta catre o catastrofa din cauza prabușirii ratelor globale de fertilitate și astfel vor fi prea puțini oameni care sa populeze planeta Marte. „Ar trebui sa fim mult mai ingrijorați de colapsul populației”, a reiterat…

- In timp ce transfera o proba de roca in depozitul sau, senzorul Perseverance a indicat o anomalie și a alertat echipa NASA de pe Pamant. Resturile mici de roca impiedica brațul robotizat al roverului sa entașeze probele colectate.

- Anul acesta promite sa fie unul important pentru explorarea spațiului, mai multe programe majore ajungand la rampa de lansare in urmatoarele 12 luni, detaliaza The Guardian. „Ce va aduce anul 2022 in domeniul spațial?”, intreaba The Guardian. SUA urmeaza sa se intoarca pe Luna, cu o serie de misiuni…

- Roverul Perseverance a facut o noua descoperire șocanta pe Marte, unde a aterizat in urma cu 10 luni, informeaza CNN . Roca de baza pe care a mers roverul de cand a ajuns pe Planeta Roșie a fost formata de fluxuri de lava vulcanica, o informație „total neașteptata”, potrivit oamenilor de știința care…

- Sonda solara Parker a devenit prima nava spatiala care a patruns in atmosfera solara, a anuntat marti NASA, potrivit dpa. Sonda a zburat prin coroana solara si a preluat probe de particule si campuri magnetice, a informat NASA, care a calificat aceasta piatra de hotar drept “un salt gigantic pentru…

- Miliardarul Elon Musk, fondator al companiilor Tesla și SpaceX, a fost desemnat “personalitatea anului 2021” de celebra revista Time. Elon Musk este cel mai bogat om al lumii. El lansat sateliți pe orbita și exploateaza energia Soarelui. Omul de afaceri viseaza sa colonizeze planeta Marte in timp ce…