Stiri pe aceeasi tema

- In timpul CES 2022 , Sony a prezentat viitorul sau headset VR numit PlayStation VR2. Device-ul va funcționa cu PlayStation 5 și noile controllere PS VR2 Sense. Unele dintre specificațiile cheie confirmate de Sony includ display-uri OLED 4K HDR cu camp vizual de 110 grade, rata de reimprospatare de 90…

- Procuroarea statului New York care investigheaza o posibila evaziune fiscala din partea Trump Organization doreste sa ii audieze pe fostul presedinte Donald Trump si pe copiii sai Ivanka si Donald Junior, transmite AFP.

- Donald Trump a intentat luni un proces impotriva procurorului general al statului New York, Letitia James, incercand sa opreasca ancheta civila privind afacerile sale. Procurorul vrea sa il interogheze sub juramant pe fostul presedinte luna viitoare, in cadrul unei anchete de lunga durata.

- Un grup de congresmeni ai Partidului Democrat au reintrodus un proiect de lege care vizeaza oprirea speculanților și a boților pe care ii folosesc pentru a cumpara produse inaintea sarbatorilor de iarna. Proiectul legislativ numit „Stopping Grinch Bots Act” a fost reintrodus pe 29 noiembrie de mai mulți…

- Lupta impotriva incalzirii climatice dusa de activista Greta Thunberg și incurajarea producției de biocarburanți, inclusiv pe baza de ulei alimentar uzat, au dat noi idei. Ce este lichid, galben și mai profitabil decat traficul de cocaina? Raspuns: uleiul de prajit uzat. Pe masura ce prețul uleiului…

- Barbatul de 45 de ani din Vaslui care l-a agresat pe polițistul local pentru ca i-a atras atenția sa poarte masca de protecție a fost eliberat din arestul poliției. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui au decis cercetarea agresorului in stare de libertate. Polițistul agresat are nevoie…

- Facebook a aratat destul de clar ca se concentreaza pe metavers atunci cand s-a rebranduit ca Meta, iar cea mai recenta achiziție a sa face parte din acest efort. Jason Rubin, vicepreședintele companiei pentru...

- Doctorul Anthony Fauci este suspectat ca ar fi finanțat cercetarea riscanta a coronavirusului in laboratoarele din Wuhan. Medicul american a fost audiat și a precizat ca a fost „complet sincer” atunci cand a negat acuzațiile. Dr. Fauci, suspectat ca a finanțat cercetarea Covid-19 in laboratoarele din…