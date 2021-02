Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile listate la Frankfurt ale GameStop Corp s-au triplat in timpul ședinței de joi, depașind creșterea de 100% a vanzatorului cu amanuntul de jocuri video inregistrata pe Wall Street, pe masura ce micii traderi europeni s-au alaturat noului impuls de cumparare, relateaza Reuters. Acțiunile…

- Mitropolitul Petru al Basarabiei a afirmat sambata, cu ocazia hirotonirii unui preot si a unui diacon, ca „Dumnezeu ne cheama pe toți, dar mai ales pe cei inzestrați cu harul preoției, sa inmulțim talanții”. „Daca incercam sa ramanem comozi, ca slujitori ai lui Hristos și doar sa culegem roade…

- Franta a anuntat joi ca va introduce noi restrictii antiepidemice in zona de frontiera cu Germania, in contextul in care guvernul presedintelui Emmanuel Macron incearca sa tina sub control cresterea numarului de infectari in zona estica Meuse, transmite Reuters. De la 1 martie, lucratorii transfrontalieri,…

- Baker Hughes, AXA Group si alte 16 companii au renuntat sa mai lucreze pentru proiectul gazoductului rusesc Nord Stream 2 si nu vor fi sanctionate, potrivit unui document al administratiei Biden trimis Congresului saptamana trecuta si vazut de Reuters. Grupul rus Gazprom si partenerii sai…

- Presedintele american Joe Biden a semnat, miercuri, un decret pentru evaluarea deficitului de semiconductori la nivel mondial care a obligat producatorii de automobile din Statele Unite si alte regiuni sa reduca productia si a alarmat Casa Alba si Congresul, transmite Reuters. Deficitul de…

- Prețurile petrolului au crescut joi, pentru a patra sesiune consecutiva, la cel mai inalt nivel din ultimele 13 luni, susținute de politicile de relaxare monetara și de producția mai mica din Statele Unite, anunța Reuters. Petrolul Brent cu livrarea in aprilie a caștigat 19 cenți, 0,3%, pana…

- Lucrul de acasa impus cel putin pe durata pandemiei a dus la o crestere masiva a numarului de download-uri inregistrate in Europa de aplicatiile de business. Conform unui raport Sensor Tower, categoria aplicatiilor de business a numarat anul trecut 705,8 milioane de download-uri, ceea ce reprezinta…

- Pe portalul EURES Romania, exista 333 locuri de munca vacante in mai multe tari din Europa. Este vorba despre: Danemarca, Germania, Italia, Norvegia, Polonia si Suedia. Iata oferta Eures: Danemarca – 300 locuri de munca: 300 lucrator in agricultura; Germania – 5 locuri de munca: 1 operator masina de…