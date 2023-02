Stiri pe aceeasi tema

- Aprobarile lente de exporturi de catre guvernul german blocheaza exporturile de armament ale Airbus Defence & Space in valoare de cateva miliarde de euro, a declarat duminica directorul general al companiei, cerand Berlinului sa accelereze procesul, transmite Reuters. „Mai multe tari sunt interesate…

- “Mai multe tari sunt interesate de (avionul de transport militar) A400M. Din pacate, avem dificultati in obtinerea la timp a licentelor germane de export”, a declarat Michael Schoellhorn pentru Reuters, intr-un interviu la Conferinta de Securitate de la Munchen. “Problema noastra este ca nu am primit…

- Conferinta de Securitate de la Munchen (MSC) s-a incheiat duminica, dupa trei zile in care discutiile privind razboiul din Ucraina si viitorul ordinii internationale au fost in centrul atentiei, in timp ce in spatele usilor inchise reprezentantii diferitelor tari au avut intalniri bilaterale, relateaza…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, i-a spus omologului sau italian, Antonio Tajani, ca la implinirea unui an de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina, președintele chinez, Xi Jinping, va susține un „discurs de pace”, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.Precizarea a fost facuta de Tajani,…

- UPDATE 8:00 - Cancelarul german Olaf Scholz, președintele francez Emmanuel Macron și vicepreședintele american Kamala Harris se numara printre numeroșii oficiali de rang inalt care participa la Conferința de Securitate de la Munchen. Rusia a intensificat atacurile terestre in sudul și estul Ucrainei…

- Guvernul rus a fost exclus de la Conferinta de Securitate de la Munchen din cauza razboiului pe care l-a declansat impotriva Ucrainei, au declarat luni organizatori ai reuniunii internationale la nivel inalt, relateaza dpa. Este pentru prima data in ultimele decenii cand Moscova nu va participa la evenimentul…

